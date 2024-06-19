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Замглавы МИД России Рябков: Украина никогда не вступит в НАТО

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Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что условием вступления Украины в военный блок является победа в конфликте с Россией, замминистра сказал: «Значит, этого никогда не будет».

Также Рябков заявил, что НАТО ведёт провокационную и безответственную линию по отношению к России.

Ранее Столтенберг отметил, что альянс увеличит финансовую и военную поддержку Украины.

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