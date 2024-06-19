Небензя: участие представителей ООН в саммите по Украине противоречит уставу
С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Сожалеем, что в этой сходке приняли участие представители секретариата ООН, лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя», — подчеркнул дипломат.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает провальным украинский саммит в Швейцарии.
Также помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что конференция по Украине в Швейцарии не принесла никакого вклада в продвижение к мирному урегулированию.