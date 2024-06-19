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Небензя: участие представителей ООН в саммите по Украине противоречит уставу

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Россия сожалеет, что в саммите по Украине в Швейцарии приняли участие представители ООН, это противоречит уставу организации.

С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Сожалеем, что в этой сходке приняли участие представители секретариата ООН, лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя», — подчеркнул дипломат.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает провальным украинский саммит в Швейцарии.

Также помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что конференция по Украине в Швейцарии не принесла никакого вклада в продвижение к мирному урегулированию.

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