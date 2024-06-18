Компания Terrafame начала добычу урана на промышленной площадке в Финляндии

Финляндия стала первой страной в Европейском союзе, добывающей уран.

Об этом информирует горнодобывающая компания Terrafame.

«Terrafame начала добывать природный уран на своей промышленной площадке в Соткамо (рудник на северо-востоке страны)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что с началом эксплуатации госдуарство станет единственной страной — членом Евросоюза, которая будет производить уран.

Terrafame выйдет на полную мощность к 2026 году, при этом объём производства урана составит около 200 т в год, сказано в материале.

В мае глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что американские компании подают заявки на поставку урановой продукции из России, несмотря на запрет.

Как отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Соединённые Штаты понимают нереалистичность своих намерений полностью отказаться от российского урана в современных рыночных условиях.