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Эрдоган и Пашинян выразили стремление к нормализации отношений между странами

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян во время телефонных переговоров заявили о политической воле по нормализации отношений без предварительных условий.
Эрдоган и Пашинян выразили стремление к нормализации отношений между странами
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Туран Салджи

Об этом пишет РИА Новости.

Лидеры стран подчеркнули политическую волю к полной нормализации отношений между Анкарой и Ереваном без предварительных условий.

Они подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями государств и подтвердили согласованные к настоящему моменту договорённости.

В сентябре Пашинян и Эрдоган обсуждали в ходе телефонных переговоров двусторонние отношения и региональные вопросы.

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