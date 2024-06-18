Эрдоган и Пашинян выразили стремление к нормализации отношений между странами

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян во время телефонных переговоров заявили о политической воле по нормализации отношений без предварительных условий.

РИА Новости

© Sputnik / Туран Салджи

Об этом пишет РИА Новости. Лидеры стран подчеркнули политическую волю к полной нормализации отношений между Анкарой и Ереваном без предварительных условий. Они подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями государств и подтвердили согласованные к настоящему моменту договорённости. В сентябре Пашинян и Эрдоган обсуждали в ходе телефонных переговоров двусторонние отношения и региональные вопросы.