Эрдоган и Пашинян выразили стремление к нормализации отношений между странами
- РИА Новости
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Об этом пишет РИА Новости.
Лидеры стран подчеркнули политическую волю к полной нормализации отношений между Анкарой и Ереваном без предварительных условий.
Они подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями государств и подтвердили согласованные к настоящему моменту договорённости.
В сентябре Пашинян и Эрдоган обсуждали в ходе телефонных переговоров двусторонние отношения и региональные вопросы.