Эрдоган и Пашинян обсудили по телефону вопросы региональной важности
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Об этом заявили в пресс-службе правительства Армении.
«Собеседники обсудили армяно-турецкие отношения и региональные вопросы», — сказано в сообщении.
Эрдоган и Пашинян отметили, что достижение долгосрочного мира будет способствовать развитию и процветанию всех стран региона.
Ранее армянский премьер заявил о готовности провести экстренные обсуждения с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым для деэскалации ситуации на границе.