Эрдоган и Пашинян обсудили по телефону вопросы региональной важности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров двусторонние отношения и региональные вопросы.

Об этом заявили в пресс-службе правительства Армении.

«Собеседники обсудили армяно-турецкие отношения и региональные вопросы», — сказано в сообщении.

Эрдоган и Пашинян отметили, что достижение долгосрочного мира будет способствовать развитию и процветанию всех стран региона.

Ранее армянский премьер заявил о готовности провести экстренные обсуждения с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым для деэскалации ситуации на границе.