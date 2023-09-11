Узнать больше

Эрдоган и Пашинян обсудили по телефону вопросы региональной важности

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров двусторонние отношения и региональные вопросы.
Эрдоган и Пашинян обсудили по телефону вопросы региональной важности
  • Gettyimages.ru

Об этом заявили в пресс-службе правительства Армении.

«Собеседники обсудили армяно-турецкие отношения и региональные вопросы», — сказано в сообщении.

Эрдоган и Пашинян отметили, что достижение долгосрочного мира будет способствовать развитию и процветанию всех стран региона.

Ранее армянский премьер заявил о готовности провести экстренные обсуждения с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым для деэскалации ситуации на границе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить