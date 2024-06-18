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ЦАХАЛ: армия утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане

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Израильская армия сообщила, что утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане.
ЦАХАЛ: армия утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане
  • © AP Photo / Hussein Malla

Об этом ЦАХАЛ сообщает в Telegram.

Отмечается, что командующий Северным военным округом Ори Гордин и начальник оперативного управления генштаба Одед Басюк утвердили планы боевых действий и оценили ситуацию в Северном командовании страны.

Так, они одобрили и утвердили планы военных действий наступления в Ливане и приняли решения насчёт продолжения повышения боеготовности армии на местах.

12 июня министр информации Ливана Зияд Макари заявил, что идея создания буферной зоны на юге страны — это иллюзия, она не подлежит обсуждению со стороны ливанского правительства.

14 июня военные армии Израиля применили требушет на границе с Ливаном, чтобы запускать по сопредельной территории зажигательные снаряды.

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