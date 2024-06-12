В Ливане заявили, что создание буферной зоны на юге страны даже не обсуждается

Идея создания буферной зоны на юге Ливана — это иллюзия, она не подлежит обсуждению со стороны ливанского правительства, заявил министр информации страны Зияд Макари.

«Все предложения о создании буферной зоны и выселении мирных жителей из их домов и земель на расстояние 40 км напоминают иллюзию и не подлежат обсуждению со стороны ливанского государства, поскольку именно израильская сторона нарушает резолюцию 1701 ООН», — сказал Макари РИА Новости.

Ливанские власти находятся в контакте с международным сообществом, они подают жалобы об израильских нарушениях суверенитета Ливана, добавил министр.

Как писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, прекращение огня в секторе Газа может помочь в заключении соглашения между Израилем и ливанской «Хезболлой», которое бы предполагало отвод сил движения на 16 км от границы Израиля, напоминает агентство.

В декабре 2023 года британская газета The Times писала, что израильские военные уже разработали план по вторжению в Южный Ливан в рамках наземной операции против «Хезболлы». По её сведениям, армия Израиля считает возможным отбросить силы ливанского движения севернее реки Литани.