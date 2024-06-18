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В Болгарии начались учения сил военного спецназа «Невидимый кинжал»

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В Болгарии начались учения подразделений спецназа национальных вооружённых сил с международным участием.
В Болгарии начались учения сил военного спецназа «Невидимый кинжал»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Министерство обороны страны.

«Цель учений Stealth Dagger — проверить возможности участвующих формирований в планировании и проведении специальных операций по поражению целей и объектов оперативного и стратегического значения и противодействию асимметричным угрозам в соответствии со стандартами НАТО», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что примерно 4 тыс. военнослужащих НАТО на более чем 50 военных кораблях прибудут в Литву, чтобы принять участие в морских учениях Baltops 2024.

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