В Болгарии начались учения сил военного спецназа «Невидимый кинжал»

В Болгарии начались учения подразделений спецназа национальных вооружённых сил с международным участием.

Об этом сообщает Министерство обороны страны.

«Цель учений Stealth Dagger — проверить возможности участвующих формирований в планировании и проведении специальных операций по поражению целей и объектов оперативного и стратегического значения и противодействию асимметричным угрозам в соответствии со стандартами НАТО», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что примерно 4 тыс. военнослужащих НАТО на более чем 50 военных кораблях прибудут в Литву, чтобы принять участие в морских учениях Baltops 2024.