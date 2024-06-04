Около 4 тысяч солдат НАТО прибудут на 50 военных кораблях в Литву на учения

Примерно 4 тыс. военнослужащих НАТО на более чем 50 военных кораблях прибудут в Литву, чтобы принять участие в морских учениях Baltops 2024.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова командующего ВМС Литвы адмирала Гедрюса Пременецкаса.

По имеющимся данным, всего в учениях будут задействованы 9 тыс. военнослужащих.

Свои корабли на учениях представит 21 страна. Также в учениях задействованы 45 боевых самолётов.

Учения продлятся до 22 июня.

Ранее стало известно, что НАТО создаёт в Польше центр усвоения уроков конфликта на Украине.