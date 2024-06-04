Около 4 тысяч солдат НАТО прибудут на 50 военных кораблях в Литву на учения
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- © Alfredas Pliadis/Xinhua
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова командующего ВМС Литвы адмирала Гедрюса Пременецкаса.
По имеющимся данным, всего в учениях будут задействованы 9 тыс. военнослужащих.
Свои корабли на учениях представит 21 страна. Также в учениях задействованы 45 боевых самолётов.
Учения продлятся до 22 июня.
Ранее стало известно, что НАТО создаёт в Польше центр усвоения уроков конфликта на Украине.