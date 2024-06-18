Армения и Франция подписали контракт о поставках Еревану самоходок CAESAR
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Французский министр обороны Себастьян Лекорню в своём X сообщил, что Франция продолжает укреплять оборонные отношения с Арменией.
«Новая важная веха — подписание контракта на приобретение пушек CAESAR», — сказал министр.
Лекорню опубликовал фотографию с армянским коллегой, на которой они вдвоём держат маленькую модель французской самоходной артиллерийской установки.
17 июня министр обороны Армении Сурен Папикян вместе с делегацией отправился во Францию.
В феврале французский министр обороны сообщил, что Париж передаст Еревану ракеты для ПВО в случае необходимости.