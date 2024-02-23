МО Франции: Париж передаст Еревану ракеты для ПВО в случае необходимости

Франция может предоставить Армении ракеты для средств противовоздушной обороны, если в этом будет необходимость. Такое заявление сделал французский министр обороны Себастьян Лекорню.

Во время совместного брифинга со своим армянским коллегой Суреном Папикяном он пообещал предоставить Еревану ракеты малой, средней и других дальностей, если власти об этом попросят, передаёт РИА Новости.

«О ПВО... скажу о ракетах малой, средней и иной дальности: если Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение», — добавил Лекорню.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал провокацией желание Франции оказать военную поддержку Армении.