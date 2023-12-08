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Эрдоган назвал провокацией желание Франции оказать военную поддержку Армении

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Намерение властей Франции оказать военную поддержку Армении — это провокация. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган назвал провокацией желание Франции оказать военную поддержку Армении
  • AP
  • © Markus Schreiber

По словам турецкого лидера, Парижу следует осознать, что таким образом он не оказывает Еревану услугу, а наоборот — совершает обратное.

«Ранее Франция оказывала Армении много поддержки. Какой результат они получили? Никакого», — добавил Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что Франция входила в Минскую группу по Нагорному Карабаху, и результата от её работы там, по его словам, не было.

Эрдоган рекомендовал Еревану воспользоваться возможностью мира и «не попасть в ловушку стран, которые вводят Армению в заблуждение», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Армении не исключают возможности скорейшего подписания мирного соглашения с Баку.

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