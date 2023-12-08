Эрдоган назвал провокацией желание Франции оказать военную поддержку Армении
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По словам турецкого лидера, Парижу следует осознать, что таким образом он не оказывает Еревану услугу, а наоборот — совершает обратное.
«Ранее Франция оказывала Армении много поддержки. Какой результат они получили? Никакого», — добавил Эрдоган.
Президент Турции напомнил, что Франция входила в Минскую группу по Нагорному Карабаху, и результата от её работы там, по его словам, не было.
Эрдоган рекомендовал Еревану воспользоваться возможностью мира и «не попасть в ловушку стран, которые вводят Армению в заблуждение», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что власти Армении не исключают возможности скорейшего подписания мирного соглашения с Баку.