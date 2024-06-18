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Yonhap: солдаты КНДР снова пересекли границу Южной Кореи

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Военнослужащие КНДР ненадолго пересекли границу с Южной Кореей и вернулись на территорию своей страны сразу после предупредительных выстрелов.
Yonhap: солдаты КНДР снова пересекли границу Южной Кореи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Инцидент произошёл 18 июня в 08:30 по местному времени (02:30 мск). Как отмечается, около 30 военных нарушили военно-демаркационную линию в демилитаризованной зоне. 

Военнослужащие со стороны Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы, после чего солдаты КНДР вернулись обратно. 

По данным Объединённого командования начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, военные нарушили границу случайно, необычной активности замечено не было. 

Похожий случай произошёл 9 июня. Межкорейскую границу пересекли примерно 20 солдат КНДР. 

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