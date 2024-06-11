RT в Telegram
Подпишись

Военные КНДР случайно зашли на территорию Южной Кореи

Короткая ссылка
Около 20 военнослужащих КНДР нарушили межкорейскую границу 9 июня.

Об этом сообщили в Объединённом командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, пишет РИА Новости.

Примерно в 12:30 (6:30 мск) солдаты КНДР пересекли военно-демаркационную линию в демилитаризованной зоне на центральном участке границы. Тогда армия Южной Кореи произвела предупредительные выстрелы.

Вскоре военнослужащие КНДР вернулись на северокорейскую сторону.

По версии южнокорейских военных, солдаты КНДР пересекли границу «непреднамеренно». Демилитаризованная зона густо заросла травой, из-за чего пограничные знаки не всегда можно увидеть.

Ранее стало известно о том, что Республика Корея возобновит работу громкоговорителей на границе с КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить