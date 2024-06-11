Военные КНДР случайно зашли на территорию Южной Кореи

Около 20 военнослужащих КНДР нарушили межкорейскую границу 9 июня.

Об этом сообщили в Объединённом командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, пишет РИА Новости.

Примерно в 12:30 (6:30 мск) солдаты КНДР пересекли военно-демаркационную линию в демилитаризованной зоне на центральном участке границы. Тогда армия Южной Кореи произвела предупредительные выстрелы.

Вскоре военнослужащие КНДР вернулись на северокорейскую сторону.

По версии южнокорейских военных, солдаты КНДР пересекли границу «непреднамеренно». Демилитаризованная зона густо заросла травой, из-за чего пограничные знаки не всегда можно увидеть.

Ранее стало известно о том, что Республика Корея возобновит работу громкоговорителей на границе с КНДР.