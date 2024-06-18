Times: Китай наращивает количество ядерных боеголовок ускоренными темпами

Китай наращивает ядерный арсенал в темпах, опережающих Россию и Соединённые Штаты, сообщает The Times. Как утверждает газета, увеличение ядерного потенциала происходит в рамках модернизации Вооружённых сил КНР, которую проводит Си Цзиньпин.

«Китай расширяет свой ядерный потенциал в рамках реорганизации вооружённых сил под руководством Си Цзиньпина», — пишет издание.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира выпустил отчёт, в котором говорится, что в начале 2023 года Китай владел 410 ядерными боеголовками, однако год спустя их число выросло до 500.

Китайский ядерный арсенал по-прежнему куда меньше, чем арсенал США и России, у которых, по данным исследователей, в наличии 3,7 тыс. и 4,3 тыс. боеголовок соответственно. Вместе с этим авторы подчёркивают, что Китай, вероятно, уже способен оснащать свои ракеты ядерными боеголовками и впервые приводит оружие в состояние повышенной боевой готовности.

Старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди ранее выступил с заявлением, что Вашингтон видит необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны.

Российский лидер Владимир Путин исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдёт.