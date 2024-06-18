Медведев: Россия готова к расширению кооперации со странами АСЕАН в развитии АЭС

Россия готова к расширению кооперации со странами АСЕАН в развитии атомной энергетики, в том числе в строительстве атомных электростанций и передаче технологий «мирного атома».

Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передаёт ТАСС.

По его словам, «Росатом» заинтересован в расширении кооперации со странами АСЕАН как в области строительства АЭС, так и в передаче партнёрам необходимых технологий.

Ранее стало известно, что Медведев проводит круглый стол с представителями политических партий стран АСЕАН.

Также он заявил, что попытки Запада закрепить в АТР доктрины мешают развитию торговли.