Медведев: Россия готова к расширению кооперации со странами АСЕАН в развитии АЭС
Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передаёт ТАСС.
По его словам, «Росатом» заинтересован в расширении кооперации со странами АСЕАН как в области строительства АЭС, так и в передаче партнёрам необходимых технологий.
Ранее стало известно, что Медведев проводит круглый стол с представителями политических партий стран АСЕАН.
Также он заявил, что попытки Запада закрепить в АТР доктрины мешают развитию торговли.