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Медведев проводит круглый стол с представителями политических партий стран АСЕАН

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит заседание круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН.

Информация об этом появилась в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Отмечается, что заседание проходит во Владивостоке на площадке Международного межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир» в формате «БРИКС и страны-партнёры».

Ранее Медведев призвал БРИКС отстаивать принципы международного права.

Также Медведев предложил подсчитать ущерб от санкций.

Кроме того, сообщалось, что страны АСЕАН поддержали усилия России по наказанию террористов.

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