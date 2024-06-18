Медведев проводит круглый стол с представителями политических партий стран АСЕАН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит заседание круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН.

Информация об этом появилась в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Отмечается, что заседание проходит во Владивостоке на площадке Международного межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир» в формате «БРИКС и страны-партнёры».

Ранее Медведев призвал БРИКС отстаивать принципы международного права.

Также Медведев предложил подсчитать ущерб от санкций.

Кроме того, сообщалось, что страны АСЕАН поддержали усилия России по наказанию террористов.