Медведев проводит круглый стол с представителями политических партий стран АСЕАН
Информация об этом появилась в Telegram-канале партии «Единая Россия».
Отмечается, что заседание проходит во Владивостоке на площадке Международного межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир» в формате «БРИКС и страны-партнёры».
Ранее Медведев призвал БРИКС отстаивать принципы международного права.
Также Медведев предложил подсчитать ущерб от санкций.
Кроме того, сообщалось, что страны АСЕАН поддержали усилия России по наказанию террористов.