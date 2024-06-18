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Филиппо: НАТО спешит вооружить Украину до победы Трампа на выборах в США

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НАТО спешит вооружить Украину до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Такое мнение в соцсети X высказал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Посмотрите, почему НАТО рвётся к войне на Украине и финансирует её на десятки миллиардов! Потому что Трамп только что подтвердил своё несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского!» — говорится в сообщении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличит финансовую и военную поддержку Украины.

Также сообщалось, что 23 из 32 стран НАТО довели военные расходы до 2% ВВП в 2024 году.

Кроме того, уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что королевство выделит Украине €138 млн, в том числе на инфраструктуру и гумпомощь.

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