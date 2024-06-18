RT в Telegram
Подпишись

Марочко: офицеры НАТО и Сырский планируют контрнаступление в Харьковской области

Короткая ссылка
Офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский готовят ударные группировки ВСУ, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области.

Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт РИА Новости.

«На многих участках ЛБС в Харьковской области, прослеживается тенденция к наращиванию сил и средств противником, подготовка им ударных группировок», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ активно обстреливают Ольшану, Великий Выселок и Токаревку в Харьковской области.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении работы по созданию санитарной зоны в Харьковской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить