Марочко: офицеры НАТО и Сырский планируют контрнаступление в Харьковской области
Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт РИА Новости.
«На многих участках ЛБС в Харьковской области, прослеживается тенденция к наращиванию сил и средств противником, подготовка им ударных группировок», — отметил он.
Ранее сообщалось, что ВСУ активно обстреливают Ольшану, Великий Выселок и Токаревку в Харьковской области.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении работы по созданию санитарной зоны в Харьковской области.