Офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский готовят ударные группировки ВСУ, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области.

Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт РИА Новости.

«На многих участках ЛБС в Харьковской области, прослеживается тенденция к наращиванию сил и средств противником, подготовка им ударных группировок», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ активно обстреливают Ольшану, Великий Выселок и Токаревку в Харьковской области.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении работы по созданию санитарной зоны в Харьковской области.