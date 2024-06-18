«Нодон синмун»: КНДР почитает за честь сражаться плечом к плечу вместе с Россией

КНДР почитает за честь сражаться плечом к плечу вместе с Россией за защиту международной справедливости.

Об этом говорится в передовице печатного органа Трудовой партии Кореи и самой массовой газеты КНДР «Нодон синмун».

Кроме того, в газете отметили, что российский народ является храбрым, страстно любит свою Родину, справедливость и мир.

Ранее президент России Владимир Путин написал статью для главной северокорейской газеты «Нодон синмун» в преддверии своего двухдневного дружественного государственного визита в КНДР.

Также он заявил, что Россия и КНДР будут развивать гуманитарное взаимодействие.