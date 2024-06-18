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Путин заявил, что Россия и КНДР будут развивать гуманитарное взаимодействие

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и КНДР будут развивать гуманитарное взаимодействие, наращивать взаимные турпоездки и культурные обмены.

Об этом он написал в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун».

По словам российского лидера, в планах двух стран —
активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами.

«Ещё больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодёжные и спортивные обмены. Всё то, что «очеловечивает» общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание», — отметил президент.

Также Путин пообещал КНДР дальнейшую поддержку в борьбе за независимость.

Кроме того, российский президент заявил, что Москва высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО на Украине.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Россия и КНДР подпишут договор о стратегическом партнёрстве.

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