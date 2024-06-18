WP: два ключевых демократа решили одобрить крупную продажу вооружений Израилю

Два ключевых демократа в конгрессе США, Грегори Микс и Бен Кардин, согласились одобрить крупную продажу вооружений Израилю, в том числе 50 истребителей F-15.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, данное решение произошло на фоне давления со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Отмечается, что теперь Госдепартамент может приступить к уведомлению конгресса об одобренной продаже.

Ранее в Bild заявили, что США скоро снимут ограничения на поставки оружия Израилю.

Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Совет Безопасности ООН перестать быть заложником Соединённых Штатов и наделить Палестину полноправным статусом члена ООН.