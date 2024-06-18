WP: два ключевых демократа решили одобрить крупную продажу вооружений Израилю
Об этом пишет The Washington Post.
По данным газеты, данное решение произошло на фоне давления со стороны администрации президента США Джо Байдена.
Отмечается, что теперь Госдепартамент может приступить к уведомлению конгресса об одобренной продаже.
Ранее в Bild заявили, что США скоро снимут ограничения на поставки оружия Израилю.
Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Совет Безопасности ООН перестать быть заложником Соединённых Штатов и наделить Палестину полноправным статусом члена ООН.