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WP: два ключевых демократа решили одобрить крупную продажу вооружений Израилю

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Два ключевых демократа в конгрессе США, Грегори Микс и Бен Кардин, согласились одобрить крупную продажу вооружений Израилю, в том числе 50 истребителей F-15.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, данное решение произошло на фоне давления со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Отмечается, что теперь Госдепартамент может приступить к уведомлению конгресса об одобренной продаже.

Ранее в Bild заявили, что США скоро снимут ограничения на поставки оружия Израилю.

Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Совет Безопасности ООН перестать быть заложником Соединённых Штатов и наделить Палестину полноправным статусом члена ООН.

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