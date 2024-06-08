Глава МИД Турции призвал СБ ООН перестать быть заложником США
- AFP
Соответствующее заявление он сделал во время открытия внеочередной встречи министров иностранных дел стран D8.
«В какой-то момент Палестина станет полноправным членом ООН, мы обращаемся с этим призывом к странам мира. СБ ООН должен перестать быть заложником одной страны и услышать нас», — цитирует его РИА Новости.
Министр подчеркнул, что израильские военные нарушили все мыслимые нормы международного права и совершили военные преступления в секторе Газа.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш включил Армию обороны Израиля в список нарушителей в отношении детей в условиях конфликта.