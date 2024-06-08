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Глава МИД Турции призвал СБ ООН перестать быть заложником США

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Совет Безопасности ООН перестать быть заложником Соединённых Штатов и наделить Палестину полноправным статусом члена ООН.
Глава МИД Турции призвал СБ ООН перестать быть заложником США
  • AFP

Соответствующее заявление он сделал во время открытия внеочередной встречи министров иностранных дел стран D8.

«В какой-то момент Палестина станет полноправным членом ООН, мы обращаемся с этим призывом к странам мира. СБ ООН должен перестать быть заложником одной страны и услышать нас», — цитирует его РИА Новости.

Министр подчеркнул, что израильские военные нарушили все мыслимые нормы международного права и совершили военные преступления в секторе Газа.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш включил Армию обороны Израиля в список нарушителей в отношении детей в условиях конфликта.

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