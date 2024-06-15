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Президент Швейцарии назвала «скромными» цели конференции по Украине

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Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила о скромности целей конференции в Бюргенштоке по Украине.
Президент Швейцарии назвала «скромными» цели конференции по Украине
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

Об этом швейцарский лидер сказала на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передаёт ТАСС.

«Наши цели сегодня скромные. Мы не сможем… вести переговоры о мире для Украины или даже заявить о нём», — заявила Амхерд.

По её словам, участники конференции намерены «инициировать процесс на пути к справедливому миру».

Ранее лидер Колумбии Густаво Петро решил не ехать в Швейцарию на конференцию по Украине, так как не считает, что на встрече можно будет приблизить мир между Москвой и Киевом.

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