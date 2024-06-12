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Экс-офицер США Крапивник: у «Азова» всегда было американское оружие

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Соединённые Штаты вооружали «Азов»* с самого начала конфликта, но только сейчас стали говорить об этом. Как напомнил экс-офицер армии США Станислав Крапивник, с бойцами террористической организации общались, в частности, американские сенаторы США Линдси Грэм и Джон Маккейн.
Экс-офицер США Крапивник: у «Азова» всегда было американское оружие
  • РИА Новости

«Сейчас они могут открыто сказать: «Понимаете, мы вооружаем не нацистов, потому что никакие это не нацисты — это всё российская дезинформация! Это всё ваши происки». Точно так же, как немцы заявляют, что это Россия перестала продавать им газ. Или как британцы, которые покупали СПГ у России, заявляют, что во всём виновата Россия», — сказал Крапивник в эфире RT.

Он отметил, что «если бы России не было, то её пришлось бы выдумать», потому что «это отличный способ свалить все ошибки своей провальной внешней политики на кого-то другого».

«Это [«Азов»] просто другая разновидность террористических организаций, с которыми так любят иметь дело США», — подчеркнул Крапивник, напомнив, что у «Азова» всегда было американское оружие.

RT ранее спросил у Госдепа США о снятии запрета на поставки оружия «Азову», который в США ещё в 2019 году требовали признать террористическим. Как заявили в Вашингтоне, «Азов» уже не тот, что был, а «распространители российской дезинформации ведут активную работу по дискредитации бригады специального назначения».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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