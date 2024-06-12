Бывший премьер-министр Словацкой Республики Ян Чарногурский, приглашённый в посольство РФ в Братиславе, поздравил россиян с Днём России.

«Поздравляю россиян с праздником! Россия теперь является надеждой всего мира, потому что Россия защищает и сохраняет традиционные ценности, которые были когда-то европейскими ценностями, теперь они являются уже ценностями нового творящегося мира», — сказал Чарногурский RT.

Он поблагодарил российское посольство за приглашение на празднование Дня России.

В мае Чарногурский принял участие в VIII Международной научно-практической конференции «Россия и мир: диалоги — 2024. Силы притяжения».

Тогда он отметил, что теперь, «когда Европе угрожает великий конфликт», важно, чтобы славянские народы соединялись.