Экс-премьер Словацкой Республики: Россия сейчас является надеждой всего мира
«Поздравляю россиян с праздником! Россия теперь является надеждой всего мира, потому что Россия защищает и сохраняет традиционные ценности, которые были когда-то европейскими ценностями, теперь они являются уже ценностями нового творящегося мира», — сказал Чарногурский RT.
Он поблагодарил российское посольство за приглашение на празднование Дня России.
В мае Чарногурский принял участие в VIII Международной научно-практической конференции «Россия и мир: диалоги — 2024. Силы притяжения».
Тогда он отметил, что теперь, «когда Европе угрожает великий конфликт», важно, чтобы славянские народы соединялись.