Bild: политик от АдГ выиграла на выборах в Гамбурге, несмотря на отъезд в Россию

Политик от немецкой «Альтернативы для Германии» (АдГ) выиграла выборы в Гамбурге даже после переезда в Россию с детьми, сообщает Bild.

Речь идёт об уроженке Омска Ольге Петерсен. На местных выборах в гамбургском районе Хаусбрух она набрала 3460 голосов и получила мандат, этого достаточно для того, чтобы пройти в районное собрание. Теперь избиркому осталось только учесть несколько бюллетеней, отправленных почтой.

Как утверждает газета, Петерсен покинула Германию, потому что хочет гарантировать безопасность детей.

Ранее правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вышла на второе место на выборах в Европарламент в Германии по итогам подсчёта голосов в 362 из 400 избирательных округов с показателем в 14,5%.