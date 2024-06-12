В Словакии назвали передачу МиГов Украине экс-главой Минобороны госизменой

Действия экс-главы Минобороны Словакии Ярослава Надя, который передал истребители МиГ-29 Украине в 2023 году, можно считать госизменой, заявил вице-премьер страны, министр обороны Роберт Калиняк.

РИА Новости

«Конечно, Министерство обороны подаст заявление (в правоохранительные органы. — RT). Ослабление таким образом вооружённых сил вразрез с Конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя», — цитирует его РИА Новости. Ранее Минобороны Словакии признало незаконность передачи Украине МиГ-29. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг признал наличие в альянсе разногласий в вопросе оказания военной помощи Киеву.