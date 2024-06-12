В Словакии назвали передачу МиГов Украине экс-главой Минобороны госизменой
- РИА Новости
«Конечно, Министерство обороны подаст заявление (в правоохранительные органы. — RT). Ослабление таким образом вооружённых сил вразрез с Конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Минобороны Словакии признало незаконность передачи Украине МиГ-29.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг признал наличие в альянсе разногласий в вопросе оказания военной помощи Киеву.