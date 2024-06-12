RT в Telegram
Подпишись

В Словакии назвали передачу МиГов Украине экс-главой Минобороны госизменой

Короткая ссылка
Действия экс-главы Минобороны Словакии Ярослава Надя, который передал истребители МиГ-29 Украине в 2023 году, можно считать госизменой, заявил вице-премьер страны, министр обороны Роберт Калиняк.
В Словакии назвали передачу МиГов Украине экс-главой Минобороны госизменой
  • РИА Новости

«Конечно, Министерство обороны подаст заявление (в правоохранительные органы. — RT). Ослабление таким образом вооружённых сил вразрез с Конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны Словакии признало незаконность передачи Украине МиГ-29.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг признал наличие в альянсе разногласий в вопросе оказания военной помощи Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить