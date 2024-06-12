Захарова: МИД вызывал посла Австрии ещё до выдворения российского журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ведомство вызывало посла Австрии Вернера Альмхофера для выяснения претензий Вены за две недели до того, как власти страны выдворили российского корреспондента.

Она рассказала об этом в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, во время встречи с послом Австрии в МИД России пытались понять, какие претензии есть у австрийской стороны к российским журналистам.

«Нам не было сказано ничего. Была зачитана какая-то формулировка, что по линии какого-то из ведомств, внутренних дел <...>. Когда мы сказали, скажите, пожалуйста, вы не могли бы передать название того отдела или контакт того человека в Австрии, к кому наши журналисты могли бы обратиться для урегулирования своих как бы возникающих формальностей, естественно, ответа не последовало», — сказала она.

Российская сторона предлагала Вене найти развязку в этой ситуации, отметила Захарова, однако было понятно, что посол сделать ничего не может.

Ранее Россия отозвала аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг в ответ на действия Вены.