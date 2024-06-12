Захарова: МИД вызывал посла Австрии ещё до выдворения российского журналиста
- РИА Новости
Она рассказала об этом в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, во время встречи с послом Австрии в МИД России пытались понять, какие претензии есть у австрийской стороны к российским журналистам.
«Нам не было сказано ничего. Была зачитана какая-то формулировка, что по линии какого-то из ведомств, внутренних дел <...>. Когда мы сказали, скажите, пожалуйста, вы не могли бы передать название того отдела или контакт того человека в Австрии, к кому наши журналисты могли бы обратиться для урегулирования своих как бы возникающих формальностей, естественно, ответа не последовало», — сказала она.
Российская сторона предлагала Вене найти развязку в этой ситуации, отметила Захарова, однако было понятно, что посол сделать ничего не может.
Ранее Россия отозвала аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг в ответ на действия Вены.