RT в Telegram
Подпишись

Россия отзывает аккредитацию у австрийской журналистки ORF Марии Книпс-Виттинг

Короткая ссылка
Россия отзывает аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF ) Марии Книпс-Виттинг в ответ на то, что Вена отозвала аккредитацию у корреспондента ТАСС.
Россия отзывает аккредитацию у австрийской журналистки ORF Марии Книпс-Виттинг
  • Gettyimages.ru
  • © Mihajlo Maricic

МИД России напомнил, что 30 апреля австрийские власти отозвали постоянную аккредитацию у российского корреспондента. Никаких объяснений таких шагов Вена не предоставила.

«Приняты зеркальные меры к журналисту московского бюро Австрийского радио и телевидения («ОРФ») М. Книпс-Виттинг. 10 июня ей предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории Российской Федерации», — сказано в заявлении министерства.

Если Вена продолжит практику дискриминации российских журналистов, последует реакция Москвы в отношении австрийских журналистов, предупредили в МИД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить