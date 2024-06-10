Россия отзывает аккредитацию у австрийской журналистки ORF Марии Книпс-Виттинг
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МИД России напомнил, что 30 апреля австрийские власти отозвали постоянную аккредитацию у российского корреспондента. Никаких объяснений таких шагов Вена не предоставила.
«Приняты зеркальные меры к журналисту московского бюро Австрийского радио и телевидения («ОРФ») М. Книпс-Виттинг. 10 июня ей предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории Российской Федерации», — сказано в заявлении министерства.
Если Вена продолжит практику дискриминации российских журналистов, последует реакция Москвы в отношении австрийских журналистов, предупредили в МИД.