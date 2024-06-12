Посол: Россия и Китай развивают экономические связи вопреки препятствиям США
- РИА Новости
Моргулов обратил внимание на успешное развитие торгово-экономического сотрудничества России и КНР.
«Происходит это вопреки чинимым западными странами во главе с США препятствиям нашему абсолютно законному хозяйственному взаимодействию», — передаёт его слова ТАСС.
Российский посол отметил, что страны досрочно выполнили поставленную задачу — довести товарооборот до $200 млрд в 2023 году.
Моргулов добавил, что более 90% взаимных расчётов осуществляется в национальных валютах.
Ранее президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Пекином о совместном создании Международной научной лунной станции.