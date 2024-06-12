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Посол: Россия и Китай развивают экономические связи вопреки препятствиям США

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Российский посол в Китае Игорь Моргулов рассказал, что Москва и Пекин успешно развивают торгово-экономические связи, несмотря на создаваемые Вашингтоном препятствия.
Посол: Россия и Китай развивают экономические связи вопреки препятствиям США
  • РИА Новости

Моргулов обратил внимание на успешное развитие торгово-экономического сотрудничества России и КНР. 

«Происходит это вопреки чинимым западными странами во главе с США препятствиям нашему абсолютно законному хозяйственному взаимодействию», — передаёт его слова ТАСС. 

Российский посол отметил, что страны досрочно выполнили поставленную задачу — довести товарооборот до $200 млрд в 2023 году. 

Моргулов добавил, что более 90% взаимных расчётов осуществляется в национальных валютах. 

Ранее президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Пекином о совместном создании Международной научной лунной станции.

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