Посол: Россия и Китай развивают экономические связи вопреки препятствиям США

Российский посол в Китае Игорь Моргулов рассказал, что Москва и Пекин успешно развивают торгово-экономические связи, несмотря на создаваемые Вашингтоном препятствия.

Моргулов обратил внимание на успешное развитие торгово-экономического сотрудничества России и КНР.

«Происходит это вопреки чинимым западными странами во главе с США препятствиям нашему абсолютно законному хозяйственному взаимодействию», — передаёт его слова ТАСС.

Российский посол отметил, что страны досрочно выполнили поставленную задачу — довести товарооборот до $200 млрд в 2023 году.

Моргулов добавил, что более 90% взаимных расчётов осуществляется в национальных валютах.

Ранее президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Пекином о совместном создании Международной научной лунной станции.