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Bloomberg: ЕС предлагает ввести санкции против «Совкомфлота»

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Евросоюз предложил ввести санкции в отношении российской судоходной компании «Совкомфлот».

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на соответствующий документ, который имеется в распоряжении агентства.

ЕС также думает о том, чтобы ввести ограничения в отношении 13 судов, участвующих «в перевозке товаров и технологий для оборонной сферы», задействованных в транспортировке нефти или нефтепродуктов, а также способствующих развитию энергетического сектора России.

Ранее стало известно, что G7 примет на саммите в Италии новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России.

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