Антонов: снятие США запрета на поставки оружия «Азову» вызывает возмущение
Об этом говорится в комментарии посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.
«Подобные шаги Вашингтона применительно к откровенно националистическому формированию не могут вызвать ничего, кроме крайнего возмущения», — отметил дипломат.
Ранее в Кремле назвали позицию Вашингтона по вооружению «Азова» стремлением подавить Россию.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.