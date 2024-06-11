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Антонов: снятие США запрета на поставки оружия «Азову» вызывает возмущение

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Решение Соединённых Штатов снять запрет на поставки вооружений батальону «Азов»* вызывает крайнее возмущение.

Об этом говорится в комментарии посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

«Подобные шаги Вашингтона применительно к откровенно националистическому формированию не могут вызвать ничего, кроме крайнего возмущения», — отметил дипломат.

Ранее в Кремле назвали позицию Вашингтона по вооружению «Азова» стремлением подавить Россию.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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