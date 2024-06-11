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В Кремле назвали позицию США по вооружению «Азова» стремлением подавить Россию

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Вашингтон ничем не гнушается в попытках подавить Россию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя снятие США запрета на поставки оружия батальону «Азов»*.
В Кремле назвали позицию США по вооружению «Азова» стремлением подавить Россию
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя, естественно, Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в Кремле крайне негативно относятся к снятию США запрета на поставки вооружений батальону «Азов».

Ранее The Washington Post, ссылаясь на Госдеп США, сообщила, что власти США сняли запрет на поставки вооружений батальону «Азов».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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