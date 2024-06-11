Путин: снижение товарооборота с Турцией связано с корректировкой цен на товары

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение товарооборота с Турцией связано с корректировкой цен на товары.

Об этом он заявил во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«В начале этого года у нас произошло некоторое снижение уровня товарооборота, но мы относим это прежде всего за счёт корректировки цен на основные наши товары экспорта и импорта», — отметил Путин.

Путин выразил надежду, что ситуация исправится в ближайшее время.

Путин также заявил, что рассчитывает встретиться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в июле на полях саммита в Астане.