Путин: снижение товарооборота с Турцией связано с корректировкой цен на товары
- РИА Новости
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Об этом он заявил во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
«В начале этого года у нас произошло некоторое снижение уровня товарооборота, но мы относим это прежде всего за счёт корректировки цен на основные наши товары экспорта и импорта», — отметил Путин.
Путин выразил надежду, что ситуация исправится в ближайшее время.
Путин также заявил, что рассчитывает встретиться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в июле на полях саммита в Астане.