Путин заявил, что рассчитывает на встречу с Эрдоганом в июле в Астане

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает встретиться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в июле на полях саммита в Астане.

Об этом он сказал на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время — в июле (по-моему, 3—4-го числа) он должен быть в Астане, насколько мне известно, — в рамках международного мероприятия у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», — отметил Путин.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров встретился с Фиданом на полях совещания министров иностранных дел БРИКС. В ходе беседы Лавров изложил принципиальные оценки России ситуации вокруг Украины.