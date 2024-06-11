Путин заявил, что рассчитывает на встречу с Эрдоганом в июле в Астане
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Об этом он сказал на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
«Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время — в июле (по-моему, 3—4-го числа) он должен быть в Астане, насколько мне известно, — в рамках международного мероприятия у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», — отметил Путин.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров встретился с Фиданом на полях совещания министров иностранных дел БРИКС. В ходе беседы Лавров изложил принципиальные оценки России ситуации вокруг Украины.