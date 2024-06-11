Clarin: президент Аргентины решил полететь на швейцарскую конференцию по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей всё же примет участие в предстоящей в Швейцарии «мирной конференции» по Украине.

Как сообщила газета Clarin, вместе с ним на мероприятие отправится глава Министерства обороны республики Луис Петри.

«Это решение было принято в последний момент. Владимир Зеленский отправил ему специальное сообщение (с просьбой. — RT) принять участие хотя бы в церемонии открытия конференции», — говорится в материале.

Ранее издание La Nacion сообщило, что аргентинский лидер не поедет в Европу на саммит G7 и конференцию по Украине.