Clarin: президент Аргентины решил полететь на швейцарскую конференцию по Украине
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Как сообщила газета Clarin, вместе с ним на мероприятие отправится глава Министерства обороны республики Луис Петри.
«Это решение было принято в последний момент. Владимир Зеленский отправил ему специальное сообщение (с просьбой. — RT) принять участие хотя бы в церемонии открытия конференции», — говорится в материале.
Ранее издание La Nacion сообщило, что аргентинский лидер не поедет в Европу на саммит G7 и конференцию по Украине.