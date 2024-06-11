Колокольцев провёл встречу с замминистра общественной безопасности КНДР
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Информация об этом приводится в сообщении, опубликованном в личном Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.
«По словам Колокольцева, общие подходы двух государств к вопросам безопасности с учётом геополитической обстановки приобрели ключевое значение. Налаживается обмен положительным опытом в сфере охраны общественного порядка», — написала она.
Помимо этого, в ходе встречи Колокольцев указал, что стороны уже приступили к реализации ряда достигнутых ранее договорённостей.
В понедельник, 10 июня, Колокольцев провёл встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным.