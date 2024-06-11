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Колокольцев провёл встречу с замминистра общественной безопасности КНДР

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев 11 июня провёл встречу с замминистра общественной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем, с которым обсудил актуальные вопросы сотрудничества двух стран в правоохранительной сфере.
Колокольцев провёл встречу с замминистра общественной безопасности КНДР
  • © Пресс-центр МВД России

Информация об этом приводится в сообщении, опубликованном в личном Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

«По словам Колокольцева, общие подходы двух государств к вопросам безопасности с учётом геополитической обстановки приобрели ключевое значение. Налаживается обмен положительным опытом в сфере охраны общественного порядка», — написала она.

Помимо этого, в ходе встречи Колокольцев указал, что стороны уже приступили к реализации ряда достигнутых ранее договорённостей.

В понедельник, 10 июня, Колокольцев провёл встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

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