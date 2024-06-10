Колокольцев провёл встречу с вице-премьером Сербии Вулиным
- © Пресс-центр МВД России
По её словам, в ходе встречи Колокольцев положительно оценил взаимоотношения с Сербией в сфере безопасности по линии министерств внутренних дел. Министр также поблагодарил Вулина за внимание, уделяемое развитию межведомственного сотрудничества.
«Глава МВД России назвал встречу конструктивной и выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-сербского взаимодействия в борьбе с преступностью», — написала Волк в личном Telegram-канале.
Ранее с вице-премьером Сербии встретился секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. На встрече обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в области безопасности.