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Rheinmetall: Киеву хватит оружия на полгода или год, бюджет Запада иссяк

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Запасов переданного Киеву странами Запада оружия хватит на срок от шести до 12 месяцев. Поставки сходят на нет из-за иссякшего бюджета.
Rheinmetall: Киеву хватит оружия на полгода или год, бюджет Запада иссяк
  • AP
  • © Iryna Rybakova

С таким заявлением выступил на конференции по восстановлению Украины глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«Я должен сказать, что бюджет — это реальная проблема, и когда я смотрю на Европу в данный момент, то вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину, потому что у нас не хватает бюджета», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал наличие в альянсе разногласий в вопросе оказания военной помощи Киеву.

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