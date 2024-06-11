Rheinmetall: Киеву хватит оружия на полгода или год, бюджет Запада иссяк
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С таким заявлением выступил на конференции по восстановлению Украины глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
«Я должен сказать, что бюджет — это реальная проблема, и когда я смотрю на Европу в данный момент, то вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину, потому что у нас не хватает бюджета», — цитирует его РИА Новости.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал наличие в альянсе разногласий в вопросе оказания военной помощи Киеву.