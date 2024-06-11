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CNN: Хантеру Байдену помимо тюремного срока грозит штраф до $750 тысяч

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Сыну президента США Хантеру Байдену, вероятно, придётся уплатить до $750 тыс. штрафа по делу о незаконном хранении оружия, сообщает CNN.
CNN: Хантеру Байдену помимо тюремного срока грозит штраф до $750 тысяч
  • AP
  • © Matt Slocum

«Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до $750 тыс., хотя он, скорее всего, получит гораздо меньше максимального срока, поскольку впервые совершил преступление», — утверждает телеканал.

11 июня присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении Хантера Байдена по делу о хранении оружия.

Согласно обвинению, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Предположительно, он обманным путём приобрёл оружие в октябре 2018 года и владел им.

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