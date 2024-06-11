RT в Telegram
Подпишись

Боррель: не все страны ЕС смотрят на Россию как на «экзистенциальную угрозу»

Короткая ссылка
Угрозу, которая якобы исходит от России, видят не все страны — участницы Европейского союза.
Боррель: не все страны ЕС смотрят на Россию как на «экзистенциальную угрозу»
  • AP
  • © Virginia Mayo

С таким заявлением выступил на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Сейчас все понимают, что Россия — экзистенциальная угроза. То есть нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них», — цитирует его ТАСС.

Ранее Боррель заявил, что ЕС и G7 изучают возможность использования замороженных российских активов в оборонных целях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить