Боррель: не все страны ЕС смотрят на Россию как на «экзистенциальную угрозу»

Угрозу, которая якобы исходит от России, видят не все страны — участницы Европейского союза.

С таким заявлением выступил на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Сейчас все понимают, что Россия — экзистенциальная угроза. То есть нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них», — цитирует его ТАСС.

Ранее Боррель заявил, что ЕС и G7 изучают возможность использования замороженных российских активов в оборонных целях.