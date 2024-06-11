Боррель: не все страны ЕС смотрят на Россию как на «экзистенциальную угрозу»
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С таким заявлением выступил на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Сейчас все понимают, что Россия — экзистенциальная угроза. То есть нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них», — цитирует его ТАСС.
Ранее Боррель заявил, что ЕС и G7 изучают возможность использования замороженных российских активов в оборонных целях.