ЕС выделил €1,4 млрд на гарантирование частных инвестиций на Украине

Страны — участницы Европейского союза выделили €1,4 млрд, которые будут направлены на гарантирование частных инвестиций на Украине.

Как сообщила на проходящей в Берлине конференции по реконструкции Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, 11 июня были подписаны первые соглашения.

«Вместе с нашими банками-партнёрами мы выделили €1,4 млрд гарантий для привлечения новых частных инвестиций на Украину», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Украине восстановление страны оценили в $10-30 млрд ежегодно за десять лет.