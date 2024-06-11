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ЕС выделил €1,4 млрд на гарантирование частных инвестиций на Украине

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Страны — участницы Европейского союза выделили €1,4 млрд, которые будут направлены на гарантирование частных инвестиций на Украине.
ЕС выделил €1,4 млрд на гарантирование частных инвестиций на Украине
  • AP
  • © Ebrahim Noroozi

Как сообщила на проходящей в Берлине конференции по реконструкции Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, 11 июня были подписаны первые соглашения.

«Вместе с нашими банками-партнёрами мы выделили €1,4 млрд гарантий для привлечения новых частных инвестиций на Украину», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Украине восстановление страны оценили в $10-30 млрд ежегодно за десять лет.

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