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На Украине восстановление страны оценили в $10-30 млрд ежегодно за 10 лет

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Украинский премьер Денис Шмыгаль оценил восстановление страны через внешние инвестиции в ежегодные транши на сумму от $10 до $30 млрд на протяжении ближайших десяти лет.
На Украине восстановление страны оценили в $10-30 млрд ежегодно за 10 лет
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Для нас важно, чтобы поддержка партнеров была прогнозируемой, ритмичной и стабильной... Украине потребуется от $10 до $30 млрд ежегодных инвестиций в ближайшие 10 лет», — написал он в Telegram.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предоставит Украине в июле первые €1,5 млрд доходов от активов России.

Она также убеждена, что новое большинство в ЕП будет «проевропейским и проукраинским». 

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