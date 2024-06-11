Партия Вагенкнехт призвала не чествовать Зеленского мероприятием в бундестаге

Германия не должна чествовать Владимира Зеленского специальным мероприятием в немецком бундестаге, заявила партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».

Как сообщает РИА Новости, депутаты партии бойкотировали выступление Зеленского в бундестаге. Руководство фракции «Альтернатива для Германии» тоже рекомендовало своим депутатам пропустить мероприятие.

«К сожалению, в настоящее время Зеленский вносит свой вклад в крайне опасную спираль эскалации и допускает риск ядерного конфликта с разрушительными последствиями для всей Европы», — заявила партия Вагенкнехт.

Сара Вагенкнехт ранее призвала канцлера Германии Олафа Шольца пояснить, почему он решил допустить применение немецкого вооружения против целей на российской территории.