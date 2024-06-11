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Безработица в Великобритании достигла максимума за последние 2,5 года

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После повышения процентных ставок в Великобритании безработица в стране резко возросла и за последние два с половиной года достигла максимума.
Безработица в Великобритании достигла максимума за последние 2,5 года
  • AFP
  • © HENRY NICHOLLS

Об этом сообщает Bloomberg.

В статье говорится, что рост заработной платы в частном секторе замедляется, а количество вакансий сокращается.

Управление национальной статистики заявило, что безработица достигла 4,4%. Таких показателей не было с середины 2021 года.

«Рынок труда Великобритании медленно слабеет», — сказал Томаш Виладек, главный европейский экономист компании T. Rowe Price.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России в апреле понизился до 2,6% против 2,7% месяцем ранее.

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