Безработица в Великобритании достигла максимума за последние 2,5 года

После повышения процентных ставок в Великобритании безработица в стране резко возросла и за последние два с половиной года достигла максимума.

AFP

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Об этом сообщает Bloomberg. В статье говорится, что рост заработной платы в частном секторе замедляется, а количество вакансий сокращается. Управление национальной статистики заявило, что безработица достигла 4,4%. Таких показателей не было с середины 2021 года. «Рынок труда Великобритании медленно слабеет», — сказал Томаш Виладек, главный европейский экономист компании T. Rowe Price. Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России в апреле понизился до 2,6% против 2,7% месяцем ранее.