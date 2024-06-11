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В Малави призвали не спекулировать на теме пропавшего борта с вице-президентом

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Министр информации Малави Мозес Кункую призвал не спекулировать на теме поисков пропавшего самолёта с вице-президентом Саулосом Клаусом Чилимой.
В Малави призвали не спекулировать на теме пропавшего борта с вице-президентом
  • AFP
  • © AMOS GUMULIRA

«Министр информации Мозес Кункую призвал граждан сохранять спокойствие… и избегать спекуляций и самопиара в связи с ситуацией», — пишет MBC Digital.

При этом в сети ранее появились фотографии с предполагаемого места крушения самолёта, но эти сведения опровергли.

10 июня в Малави сообщили об авиационном инциденте с участием самолёта, на котором находился вице-президент африканской страны. После ЧП президент отменил свой запланированный вылет на Багамы.

Президент Малави Лазарус Чаквера приказал начать поисково-спасательную операцию.

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