В Малави призвали не спекулировать на теме пропавшего борта с вице-президентом
- AFP
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«Министр информации Мозес Кункую призвал граждан сохранять спокойствие… и избегать спекуляций и самопиара в связи с ситуацией», — пишет MBC Digital.
При этом в сети ранее появились фотографии с предполагаемого места крушения самолёта, но эти сведения опровергли.
10 июня в Малави сообщили об авиационном инциденте с участием самолёта, на котором находился вице-президент африканской страны. После ЧП президент отменил свой запланированный вылет на Багамы.
Президент Малави Лазарус Чаквера приказал начать поисково-спасательную операцию.