В Малави призвали не спекулировать на теме пропавшего борта с вице-президентом

Министр информации Малави Мозес Кункую призвал не спекулировать на теме поисков пропавшего самолёта с вице-президентом Саулосом Клаусом Чилимой.

«Министр информации Мозес Кункую призвал граждан сохранять спокойствие… и избегать спекуляций и самопиара в связи с ситуацией», — пишет MBC Digital.

При этом в сети ранее появились фотографии с предполагаемого места крушения самолёта, но эти сведения опровергли.

10 июня в Малави сообщили об авиационном инциденте с участием самолёта, на котором находился вице-президент африканской страны. После ЧП президент отменил свой запланированный вылет на Багамы.

Президент Малави Лазарус Чаквера приказал начать поисково-спасательную операцию.