Лидер Малави приказал начать поиски пропавшего самолёта с вице-президентом

Президент Малави Лазарус Чаквера приказал начать поисково-спасательную операцию после пропажи самолёта, на борту которого был вице-президент страны Саулос Чилима.

AP

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Об этом пишет портал News Day. 10 июня в Малави сообщили об авиационном инциденте с участием самолёта, на котором находился вице-президент африканской страны. После ЧП президент отменил свой запланированный вылет на Багамы.