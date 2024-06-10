Лидер Малави приказал начать поиски пропавшего самолёта с вице-президентом
Президент Малави Лазарус Чаквера приказал начать поисково-спасательную операцию после пропажи самолёта, на борту которого был вице-президент страны Саулос Чилима.
- AP
- © Richard Drew
Об этом пишет портал News Day.
10 июня в Малави сообщили об авиационном инциденте с участием самолёта, на котором находился вице-президент африканской страны. После ЧП президент отменил свой запланированный вылет на Багамы.
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