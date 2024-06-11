Песков: работа над всеобъемлющим договором между Россией и Ираном продолжается
- РИА Новости
«Если брать в целом, то, конечно, эта работа продолжается», — сказал он.
При этом Песков добавил, что, естественно, учитывая нынешний период в Тегеране, когда идёт подготовка к президентским выборам, разумеется, график чуть-чуть смещается вправо.
Ранее в российском МИД рассказали, что подготовка всеобъемлющего соглашения между Ираном и Россией приостановлена из-за предстоящих президентских выборов в республике.