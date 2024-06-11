Песков: работа над всеобъемлющим договором между Россией и Ираном продолжается

Работа над всеобъемлющим договором между Россией и Ираном продолжается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Если брать в целом, то, конечно, эта работа продолжается», — сказал он.

При этом Песков добавил, что, естественно, учитывая нынешний период в Тегеране, когда идёт подготовка к президентским выборам, разумеется, график чуть-чуть смещается вправо.

Ранее в российском МИД рассказали, что подготовка всеобъемлющего соглашения между Ираном и Россией приостановлена из-за предстоящих президентских выборов в республике.