RT в Telegram
Подпишись

МИД: работа над договором с Ираном приостановлена из-за выборов в республике

Короткая ссылка
Подготовка всеобъемлющего соглашения между Ираном и Россией приостановлена из-за предстоящих президентских выборов в республике.
МИД: работа над договором с Ираном приостановлена из-за выборов в республике
  • РИА Новости

Об этом рассказал директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По его словам, российская сторона внесла свои контрпредложения с учётом иранских поправок. 

«Поскольку иранское руководство сейчас занято подготовкой к президентским выборам, ждём, когда у них дойдут руки», — пояснил Кабулов, передаёт ТАСС. 

Ранее сообщалось, что процесс работы над договором между Россией и Ираном временно приостановлен из-за проблем у иранских партнёров. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить