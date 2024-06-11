МИД: работа над договором с Ираном приостановлена из-за выборов в республике

Подготовка всеобъемлющего соглашения между Ираном и Россией приостановлена из-за предстоящих президентских выборов в республике.

Об этом рассказал директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По его словам, российская сторона внесла свои контрпредложения с учётом иранских поправок.

«Поскольку иранское руководство сейчас занято подготовкой к президентским выборам, ждём, когда у них дойдут руки», — пояснил Кабулов, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что процесс работы над договором между Россией и Ираном временно приостановлен из-за проблем у иранских партнёров.